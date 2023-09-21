Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд на поддержку учебного IТ-проекта

Президент России Владимир Путин подшутил над главой Сбербанка Германом Грефом после его просьбы выделить из бюджета 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта компании в сфере IТ.

Как отметил Путин, эту цифру он вытащил из Грефа «прямо клещами».

«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — сказал Путин.

Греф напомнил главе государства, что Сбербанк инвестировал в проект «огромные деньги».

«Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», — шутливо ответил президент. Видео их разговора опубликовал канал RIA Kremlinpool.

Ранее Герман Греф выразил надежду на то, что искусственный интеллект пока не заменит его на рабочем месте, но данный процесс уже идёт.