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Развожаев сообщил, что флот в Севастополе проводит тренировочные стрельбы

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Черноморский флот в Севастополе проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения.
Развожаев сообщил, что флот в Севастополе проводит тренировочные стрельбы
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin/

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На южном и северном молах ориентировочно до 20:30 наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения. В городе всё спокойно», — сказал он.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.

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