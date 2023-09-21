Развожаев сообщил, что флот в Севастополе проводит тренировочные стрельбы

Черноморский флот в Севастополе проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На южном и северном молах ориентировочно до 20:30 наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения. В городе всё спокойно», — сказал он.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.