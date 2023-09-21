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В Пермском крае завели дело по факту гибели двухлетней девочки в ДТП

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В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла двухлетняя девочка.
В Пермском крае завели дело по факту гибели двухлетней девочки в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное управление СК России.

«Следователем возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего водителя автомобиля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК России», — уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка погибла в результате аварии, которая произошла в результате того, что пьяный мужчина «вылетел» на автомобиле с трассы Кудымкар — Гайны в Пермском крае. В машине также находились женщина и двое её маленьких детей, они получили травмы.

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