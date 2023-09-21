В РЭО предложили ввести новый стандарт на использование этикеток на крышках

Российский экологический оператор (РЭО) предложил ввести новый стандарт на использование этикеток на крышках.

«Мы не предлагаем отказаться от маркировки совсем, а видим решение в использовании водорастворимого клея или переносе стикера с QR-кодом на основную этикетку. Тогда технологических сложностей на современных линиях переработки ПЭТ-бутылок не возникнет», — приводит слова директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова телеканал «360».

Генеральный директор крупнейшего в России завода по переработке сложных полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» Александр Свидовский объяснил, что высокотехнологичные мойки могут справиться со стикерами на крышках, однако они очень редки. По его словам, многие российские переработчики или не моют материал, или моют только в холодной воде без применения специальных средств.

Ранее сообщалось, что в Сысерти власти планируют построить кластер «Екатеринбург — Юг» по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в Екатеринбургской агломерации.