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В Сысерти власти планируют построить комплекс по переработке ТКО

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В Сысерти власти планируют построить кластер «Екатеринбург — Юг» по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в Екатеринбургской агломерации.
В Сысерти власти планируют построить комплекс по переработке ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отмечается, что земельный участок в Сысертском городском округе является наиболее подходящим для строительства такого комплекса.

«Его площадь и расположение позволяют разместить комплекс природоохранных сооружений и обеспечить соблюдение режима санитарно-защитной зоны», — приводит сообщение ТАСС.

Предполагается, что площадь кластера составит около 154 га. Непосредственно мусоросортировочный комплекс будет располагаться на площади 54 га.

На территории комплекса будут обрабатываться только безопасные отходы.

Ранее сообщалось, что РЭО вложит 9,5 млрд рублей в строительство трёх мусорных заводов на Сахалине.

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