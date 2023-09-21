В Свердловской области нашли мёртвыми психиатра Макроцкого с сыном

В управлениях СК и МВД по Свердловской области заявили, что в городе Березовском были обнаружены мёртвыми психиатр Николай Макроцкий и его сын.

«Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили», — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

По его словам, все имеющиеся материалы по данному происшествию сотрудинки полиции передали в СКР для принятия процессуального решения.

При этом старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга указал агентству, что следователи уже ведут расследование в связи с произошедшим.

Ранее в Карпинске Свердловской области из карьера выловили скелетированный труп мужчины, который пропал два года назад.