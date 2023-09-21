Глава Удмуртии обсудил вопросы торговли с Генконсулом Казахстана в Казани

Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл рабочую встречу в Ижевске с Генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Ерланом Искаковым. Они подвели итоги предыдущих бизнес-миссий и наметили планы дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Удмуртской Республики с Республикой Казахстан увеличился на 24,7% по сравнению с 2021 годом», — подчеркнул Бречалов.

По его словам, Казахстан занимает второе место по объёму внешнеторгового оборота Удмуртии со странами мира по итогам первого полугодия 2023 года. Свою продукцию в Казахстан поставляют 420 предприятий республики.

Глава Удмуртии также отметил, что в 2022 году увеличился объём импортных поставок на 16,6% по сравнению с 2021-м, достигнув $13,3 млн. В первом полугодии этого года объём импорта составил $13,1.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым заявил, что товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 50% в 2022 году, превысив $290 млн.