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Психолог Лаврова посоветовала избегать критики и игнорирования во время конфликта с партнёром

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Кандидат психологических наук, практикующий психолог образовательного центра «Психодемия», спикер курса «Кто я и чего хочу?» в Skillbox Елена Лаврова рассказала, как вести себя во время конфликта в партнёром.
Психолог Лаврова посоветовала избегать критики и игнорирования во время конфликта с партнёром
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«Известный психолог Джон Готтман выделил четыре действия, которых стоит избегать в отношениях, так как их влияние крайне губительно, — это критика, презрение, оборона и игнорирование», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, лучше всего заменить критику на просьбу. Также рекомендуется чаще вспоминать, какие качества привлекают в партнёре.

Кроме того, Лаврова считает, что в ответ на критику можно признать ошибку и взять ответственность за свои поступки.

Ранее нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина в беседе с газетой «Известия» отметила, что на настроение могут влиять погода, атмосферное давление, продолжительность светового дня.

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