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В Екатеринбурге возбудили дело по факту нападения на мужчину с коляской

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту нападения троих иностранцев на прохожего с коляской во дворе дома на улице Щербакова 17 сентября.
В Екатеринбурге возбудили дело по факту нападения на мужчину с коляской
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по Свердловской области.

Потасовка началась из-за замечания, которое мужчина сделал молодым людям, бросившим окурок. Позднее выяснилось, что нападавшие были иностранцами.

Следователи СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело. В настоящее время они продолжают собирать доказательства и опрашивать очевидцев.

Ранее сообщалось, что глава СУ СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об избиении 10-летнего ребёнка в Каменске-Уральском, которому разбили голову бутылкой.

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