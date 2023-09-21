В Екатеринбурге возбудили дело по факту нападения на мужчину с коляской

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту нападения троих иностранцев на прохожего с коляской во дворе дома на улице Щербакова 17 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по Свердловской области.

Потасовка началась из-за замечания, которое мужчина сделал молодым людям, бросившим окурок. Позднее выяснилось, что нападавшие были иностранцами.

Следователи СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело. В настоящее время они продолжают собирать доказательства и опрашивать очевидцев.

Ранее сообщалось, что глава СУ СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об избиении 10-летнего ребёнка в Каменске-Уральском, которому разбили голову бутылкой.