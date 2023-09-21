«Известия»: новым владельцем Adidas в России может стать собственник «Стокманна»
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Об этом Панченко сказал в беседе с газетой «Известия».
По данным собеседника газеты, переговоры между сторонами в данный момент находятся на завершающей стадии.
Люлин рассказал, что в России планируют запустить новый спортивный бренд, который начнёт работать на базе магазинов Adidas.
В торговых точках будет представлен ассортимент Adidas, уточнил он.
В мае поступала информация, что производитель спортивной одежды Adidas рассмотрит возможность передачи российских активов иностранному инвестору.