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«Известия»: новым владельцем Adidas в России может стать собственник «Стокманна»

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Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что новым владельцем спортивного бренда одежды и обуви Adidas в России может стать собственник сети магазинов «Стокманн» Яков Панченко.
«Известия»: новым владельцем Adidas в России может стать собственник «Стокманна»
  • Gettyimages.ru
  • © barisonal

Об этом Панченко сказал в беседе с газетой «Известия».

По данным собеседника газеты, переговоры между сторонами в данный момент находятся на завершающей стадии.

Люлин рассказал, что в России планируют запустить новый спортивный бренд, который начнёт работать на базе магазинов Adidas.

В торговых точках будет представлен ассортимент Adidas, уточнил он.

В мае поступала информация, что производитель спортивной одежды Adidas рассмотрит возможность передачи российских активов иностранному инвестору.

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