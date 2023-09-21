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В Мурманской области в медучреждениях ввели масочный режим из-за роста ОРВИ

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В Мурманской области в медучреждениях ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Об этом информирует региональный оперативный штаб.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе вводится масочный режим для сотрудников медицинских организаций», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом будет проверяться состояние здоровья сотрудников медучреждений на наличие признаков ОРВИ перед началом рабочего дня.

Отмечается, что для посетителей поликлиник масочный режим является рекомендацией.

В стационарах по решению руководителя медучреждения могут ограничить посещения до стабилизации ситуации.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не планируют вводить ограничительные меры, включая масочный режим, без серьёзных оснований.

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