В Мурманской области в медучреждениях ввели масочный режим из-за роста ОРВИ
Об этом информирует региональный оперативный штаб.
«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе вводится масочный режим для сотрудников медицинских организаций», — цитирует сообщение ТАСС.
При этом будет проверяться состояние здоровья сотрудников медучреждений на наличие признаков ОРВИ перед началом рабочего дня.
Отмечается, что для посетителей поликлиник масочный режим является рекомендацией.
В стационарах по решению руководителя медучреждения могут ограничить посещения до стабилизации ситуации.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не планируют вводить ограничительные меры, включая масочный режим, без серьёзных оснований.