Роспотребнадзор допустил локальные ограничения в связи с ростом заболеваемости
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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что такие ограничительные меры, как масочный режим, не планируются без серьёзных на то оснований.
«В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определённый период», — сообщил ТАСС Роспотребнадзор.
Ранее в Доме правительства заявили о введении масочного режима и других мер профилактики из-за роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом.