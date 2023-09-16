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Роспотребнадзор допустил локальные ограничения в связи с ростом заболеваемости

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Локальные ограничения на фоне осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом могут временно вводиться в учреждениях России.
Роспотребнадзор допустил локальные ограничения в связи с ростом заболеваемости
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что такие ограничительные меры, как масочный режим, не планируются без серьёзных на то оснований.

«В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определённый период», — сообщил ТАСС Роспотребнадзор.

Ранее в Доме правительства заявили о введении масочного режима и других мер профилактики из-за роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом.

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