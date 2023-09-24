Треть родителей намерены ограничивать время использования школьниками нейросетей

Аналитики провели опрос и выяснили, как российские родители относятся к увлечению детей технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, 32% родителей относятся нейтрально, при этом почти столько же — 31% — намерены ограничивать время использования школьниками нейросетей.

При этом, как выяснили специалисты, поддерживает такое увлечение подростков почти каждый четвёртый родитель (23%).

Самый частый аргумент среди родителей-скептиков — это опасение, что ребёнок потеряет способность самостоятельно находить информацию и оценивать её критически (за это проголосовали 90% негативно настроенных к нейросетям родителей), отмечается в опросе компании MAXIMUM Education.

Согласно исследованию, положительно настроенные родители в 52% случаев уверены, что нейросети, наоборот, помогут школьникам быстрее усваивать информацию и повысят их успеваемость.

Сами же школьники считают, что нейросети станут неотъемлемой частью жизни большинства людей, как сегодня компьютер, — так ответили 45% опрошенных. А 32% уверены, что с помощью нейросетей они смогут зарабатывать больше.

Так, почти каждый третий (28%) школьник использует технологию для учёбы: из них 32% признают, что с помощью нейросетей пишут сочинения или доклады, для 28% технология простым языком объясняет сложные понятия.

По словам экспертов, на третьем месте перевод текста с иностранного языка (16%), а 12% сумели применять нейросеть для подготовки шпаргалок на контрольных.

При этом 22% опрошенных школьников заявили, что уже используют нейросети регулярно. Чаще всего для развлечений — так заявили 49% школьников.

Каждый третий (30%) заявил, что ещё ни разу не использовал эту технологию.

Наиболее популярные виды нейросети у школьников — чат-боты (42%) и графические (27%), 13% голосов получили нейросети, специализирующиеся на заданиях по ЕГЭ/ОГЭ.

Всего в исследовании приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян боятся лишиться работы из-за развития высоких технологий, а также какие профессии, по их мнению, в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект.