Учительница из Тюмени представит регион в финале конкурса «Учитель года — 2023»
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Финалистам предстоит выполнить шесть конкурсных испытаний в двух турах, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Имена 15 лауреатов конкурса объявят 30 сентября, а церемония награждения состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлёвском дворце 5 октября.
Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан приняли решение возобновить грант «Наш новый учитель», который был учреждён в 2011 году.