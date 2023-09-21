Учительница из Тюмени представит регион в финале конкурса «Учитель года — 2023»

Финал конкурса «Учитель года России — 2023» состоится 22 сентября в Доме правительства Московской области. Тюмень представит учитель русского языка и литературы школы №25 Наталья Прокопенко.

Финалистам предстоит выполнить шесть конкурсных испытаний в двух турах, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Имена 15 лауреатов конкурса объявят 30 сентября, а церемония награждения состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлёвском дворце 5 октября.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан приняли решение возобновить грант «Наш новый учитель», который был учреждён в 2011 году.