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Учительница из Тюмени представит регион в финале конкурса «Учитель года — 2023»

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Финал конкурса «Учитель года России — 2023» состоится 22 сентября в Доме правительства Московской области. Тюмень представит учитель русского языка и литературы школы №25 Наталья Прокопенко.
Учительница из Тюмени представит регион в финале конкурса «Учитель года — 2023»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Финалистам предстоит выполнить шесть конкурсных испытаний в двух турах, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Имена 15 лауреатов конкурса объявят 30 сентября, а церемония награждения состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлёвском дворце 5 октября.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан приняли решение возобновить грант «Наш новый учитель», который был учреждён в 2011 году.

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