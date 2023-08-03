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В Татарстане возобновят грант «Наш новый учитель»

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В Республике Татарстан приняли решение возобновить грант «Наш новый учитель», который был учреждён в 2011 году.
В Татарстане возобновят грант «Наш новый учитель»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Министерство образования и науки региона.

Решение было принято при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Получить грант смогут те учителя, чей стаж не превышает трёх лет. Выиграв грант через конкурс, в течение трёх лет молодые учителя могут получать ежемесячную прибавку к зарплате в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 20 проектов из Татарстана удостоились грантов «Движения первых» в рамках всероссийского грантового конкурса «Гранты Первых 2023». Общая сумма грантовой помощи составила 51,7 млн рублей.

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