Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вязового со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Вязовое.

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.

При этом повреждения получили частный жилой дом, а также линии газо- и электроснабжения, добавил Гладков.

Ранее украинские военные снова нанесли удары по селу Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области, погиб мирный житель.