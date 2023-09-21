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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вязового со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Вязовое.
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вязового со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.

При этом повреждения получили частный жилой дом, а также линии газо- и электроснабжения, добавил Гладков.

Ранее украинские военные снова нанесли удары по селу Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области, погиб мирный житель.

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