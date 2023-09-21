Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вязового со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.
При этом повреждения получили частный жилой дом, а также линии газо- и электроснабжения, добавил Гладков.
Ранее украинские военные снова нанесли удары по селу Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области, погиб мирный житель.