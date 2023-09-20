Гладков: житель Максимовки Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ
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Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в момент прилёта мужчина ехал на автомобиле по трассе, от полученных травм он скончался на месте.
Гладков добавил, что ещё один мирный житель, который двигался по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Медики осматривают и оказывают помощь пострадавшему.
Ранее Гладков заявил об ударе по Максимовке со стороны ВСУ. По его словам, Киев обстрелял село из ствольной артиллерии.