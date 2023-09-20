Гладков: житель Максимовки Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ

Украинские военные снова нанесли удары по селу Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области, погиб мирный житель.

Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент прилёта мужчина ехал на автомобиле по трассе, от полученных травм он скончался на месте.

Гладков добавил, что ещё один мирный житель, который двигался по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Медики осматривают и оказывают помощь пострадавшему.

Ранее Гладков заявил об ударе по Максимовке со стороны ВСУ. По его словам, Киев обстрелял село из ствольной артиллерии.