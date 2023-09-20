Гладков: ВСУ обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа

Украинские войска нанесли удары из ствольной артиллерии по населённому пункту Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинский снаряд попал в частный жилой дом, повреждения получили крыша, фасад, забор и пристройка. Также пострадала и сама жительница дома, в момент прилёта она вышла на улицу. Гладков сообщил, что у женщины контузия, однако от госпитализации она отказалась.

Кроме того, по словам губернатора, повреждения получил ещё один дом — выбиты окна, посечены фронтоны.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попадают три населённых пункта: с. Поповка, с. Максимовка и с. Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время», — добавил Гладков.

18 сентября он сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО, сбиты три воздушные цели.