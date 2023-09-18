Гладков: силы ПВО России сбили три воздушные цели в Белгородской области
Об этом он написал в Telegram.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты три воздушные цели на подлёте к городу», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, добавил Гладков.
Повреждения получила линия электропередачи.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за утро обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Пострадала местная жительница.