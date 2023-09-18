Гладков: силы ПВО России сбили три воздушные цели в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны, сбиты три воздушные цели.

Об этом он написал в Telegram.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты три воздушные цели на подлёте к городу», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, добавил Гладков.

Повреждения получила линия электропередачи.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за утро обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Пострадала местная жительница.