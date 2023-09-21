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В Приморском крае заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом

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В Анучинском районе (Приморской край) прокуратура завела уголовное дело по факту смертельной аварии с пассажирским автобусом.
В Приморском крае заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру региона.

В ведомстве отметили, что авария произошла 21 сентября на автодороге «Осиновка — Рудная Пристань». Водитель Toyota Vitz, выехав на встречную полосу, столкнулся с пассажирским автобусом. 

Пассажир Toyota погиб, водитель и второй пассажир госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ищут местного жителя, который посадил за руль ребёнка, в результате чего чуть не сбил велосипедистку.

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