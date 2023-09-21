В Приморском крае заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру региона.
В ведомстве отметили, что авария произошла 21 сентября на автодороге «Осиновка — Рудная Пристань». Водитель Toyota Vitz, выехав на встречную полосу, столкнулся с пассажирским автобусом.
Пассажир Toyota погиб, водитель и второй пассажир госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Челябинске ищут местного жителя, который посадил за руль ребёнка, в результате чего чуть не сбил велосипедистку.