В Приморском крае заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом

В Анучинском районе (Приморской край) прокуратура завела уголовное дело по факту смертельной аварии с пассажирским автобусом.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру региона.

В ведомстве отметили, что авария произошла 21 сентября на автодороге «Осиновка — Рудная Пристань». Водитель Toyota Vitz, выехав на встречную полосу, столкнулся с пассажирским автобусом.

Пассажир Toyota погиб, водитель и второй пассажир госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ищут местного жителя, который посадил за руль ребёнка, в результате чего чуть не сбил велосипедистку.