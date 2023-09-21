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В Запорожской области создадут промышленный парк

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Министр промышленности и энергетики Новосибирской области Николай Еланцев в рамках Всероссийского форума «ИнПарк–2023», проходящего в эти дни в Новосибирске, рассказал о планах по созданию промышленного парка в Запорожской области.
В Запорожской области создадут промышленный парк
  • Gettyimages.ru
  • © jeffbergen

«У нас практически готово место для промышленного парка, мы уже провели определённые процедуры в части создания и выделения земельного участка. Сейчас с помощью определённых механизмов министерства промышленности и торговли участвуем в программах развития инфраструктуры парка, есть разработанные дорожные карты по проекту. Площадка выбрана, на территории 39 гектаров есть цеха, нам необходимо их расчистить, подготовить всё, чтобы резиденты зашли на эту территории, подготовить соответствующую инфраструктуру — дороги, инженерные сети и коммуникации», — рассказал он.

Еланцев отметил, что Запорожская область всегда славилась автомобильной промышленностью и компонентной базой для неё. Ожидается, что на территории площадки будет развиваться литейное производство, мехобработка, планируется запуск новых производств в части компонентной базы.

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