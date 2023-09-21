Ударившая четвероклассника в Канске психолог продолжает работать в школе

Ударившая четвероклассника в Канске в Красноярском крае психолог продолжает работать в школе, рассказала RT директор учреждения Наталья Деменкова.

По её словам, психолог также ведёт уроки у начальных классов. Она добавила, что это подобный случай впервые в практике учителя.

Директор рассказала, что накануне инцидента преподаватель жаловалась на плохое поведение учеников, которые «систематически на протяжении недели её доводили».

RT связался с мамой пострадавшего школьника, но она бросила трубку.

При этом директор рассказала, что после инцидента мать не подавала жалобу в школу.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором психолог оскорбляет школьника при всём классе, а он, предположительно, грубит ей.

После этого учитель ударила мальчика ладонью по голове и толкнула.

Местные управление образования и подразделение МВД по делам несовершеннолетних организовали проверки.

СК возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей из-за применения педагогом физической силы.