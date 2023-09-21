ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% российских граждан считают, что неправильно требовать плату за скачивание фильмов, музыки и книг.

Соответствующие данные опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 34% опрошенных выразили уверенность, что авторы фильмов, музыки и книг должны получать деньги от потребителей за использование их продукции.

52% респондентов, напротив, считают, что платить за это не надо.

Кроме того, 39% россиян считают, что после выхода произведения в общий доступ автор не может запрещать людям пользоваться им бесплатно.

Ранее Александр Рахленко, российский актёр, режиссёр дубляжа, рассказал в беседе с RT о подробностях своего участия в российском дубляже фильма «Барби».