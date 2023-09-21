Узнать больше

ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

Короткая ссылка
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% российских граждан считают, что неправильно требовать плату за скачивание фильмов, музыки и книг.
ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Соответствующие данные опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 34% опрошенных выразили уверенность, что авторы фильмов, музыки и книг должны получать деньги от потребителей за использование их продукции.

52% респондентов, напротив, считают, что платить за это не надо.

Кроме того, 39% россиян считают, что после выхода произведения в общий доступ автор не может запрещать людям пользоваться им бесплатно.

Ранее Александр Рахленко, российский актёр, режиссёр дубляжа, рассказал в беседе с RT о подробностях своего участия в российском дубляже фильма «Барби».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить