ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить
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Соответствующие данные опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, 34% опрошенных выразили уверенность, что авторы фильмов, музыки и книг должны получать деньги от потребителей за использование их продукции.
52% респондентов, напротив, считают, что платить за это не надо.
Кроме того, 39% россиян считают, что после выхода произведения в общий доступ автор не может запрещать людям пользоваться им бесплатно.
Ранее Александр Рахленко, российский актёр, режиссёр дубляжа, рассказал в беседе с RT о подробностях своего участия в российском дубляже фильма «Барби».