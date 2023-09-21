Автоэксперт назвал ремень безопасности серьёзным средством для сохранения жизни
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«На самом деле камеры давно уже фиксируют непристёгнутых пассажиров, просто за это не присылали штраф. Если теперь будут рассылаться штрафы, то это правильно. Потому что ремень безопасности — это очень серьёзное средство для сохранения жизни и здоровья людей. Пристёгнуты должны быть все», — считает эксперт.
По его словам, важно также доработать вопрос, который касается в том числе машин 1960-х годов выпуска, не оснащённых ремнями безопасности.
«У нас есть владельцы классических автомобилей — это советские, зарубежные машины 1975, 1960-х годов выпуска, у которых нет ремней. Вот съездит владелец на какой-нибудь парад в честь Дня города и нахватает себе штрафов», — пояснил собеседник RT.
Кроме того, специалист добавил, что нужно уделить внимание распознаванию ремня на тёмной одежде.
Ранее стало известно, что в Москве камеры начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров.
За нарушение правила штраф в размере 1 тыс. рублей будет выписан владельцу автомобиля.