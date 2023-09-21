Автоэксперт назвал ремень безопасности серьёзным средством для сохранения жизни

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что дорожные камеры в Москве начнут фиксировать непристёгнутых ремнями безопасности пассажиров.

«На самом деле камеры давно уже фиксируют непристёгнутых пассажиров, просто за это не присылали штраф. Если теперь будут рассылаться штрафы, то это правильно. Потому что ремень безопасности — это очень серьёзное средство для сохранения жизни и здоровья людей. Пристёгнуты должны быть все», — считает эксперт.

По его словам, важно также доработать вопрос, который касается в том числе машин 1960-х годов выпуска, не оснащённых ремнями безопасности.

«У нас есть владельцы классических автомобилей — это советские, зарубежные машины 1975, 1960-х годов выпуска, у которых нет ремней. Вот съездит владелец на какой-нибудь парад в честь Дня города и нахватает себе штрафов», — пояснил собеседник RT.

Кроме того, специалист добавил, что нужно уделить внимание распознаванию ремня на тёмной одежде.

Ранее стало известно, что в Москве камеры начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров.

За нарушение правила штраф в размере 1 тыс. рублей будет выписан владельцу автомобиля.