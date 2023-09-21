В Москве с 26 сентября стартует новый сезон проекта для молодых предпринимателей «Бизнес-уик-энд».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Исполняющий обязанности главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в рамках подготовительного этапа состоятся десять бесплатных бизнес-игр.

«На первом, ознакомительном этапе будущие предприниматели могут в экспресс-формате получить максимально полное представление о бизнесе и на основе этого интерактивного погружения решить, в каком направлении двигаться дальше», — отметил Фурсин.

Так, первая бизнес-игра состоится 26 сентября в РЭУ имени Плеханова, а последняя — в середине октября.

Ранее сообщалось, что молодёжный предпринимательский форум «Бизнес начинается здесь» состоится 3—4 октября в Великом Новгороде.