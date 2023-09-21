В Москве с 26 сентября стартует новый сезон проекта для молодых предпринимателей
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Исполняющий обязанности главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в рамках подготовительного этапа состоятся десять бесплатных бизнес-игр.
«На первом, ознакомительном этапе будущие предприниматели могут в экспресс-формате получить максимально полное представление о бизнесе и на основе этого интерактивного погружения решить, в каком направлении двигаться дальше», — отметил Фурсин.
Так, первая бизнес-игра состоится 26 сентября в РЭУ имени Плеханова, а последняя — в середине октября.
Ранее сообщалось, что молодёжный предпринимательский форум «Бизнес начинается здесь» состоится 3—4 октября в Великом Новгороде.