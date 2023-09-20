Молодёжный форум предпринимателей пройдёт 3—4 октября в Великом Новгороде

Молодёжный предпринимательский форум «Бизнес начинается здесь» состоится 3—4 октября в Великом Новгороде.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Программа включает бизнес-игру «Государство: бизнес и власть», а также спикер-сессии от ведущих предпринимателей Новгородской области и Москвы.

Кроме того, на пленарном заседании обсудят меры поддержки молодых предпринимателей.

Ранее НСН сообщала, что более 42 тыс. жителей Москвы оформили статус самозанятых и запустили собственное дело при содействии столичной службы занятости населения с начала 2020 года.