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Ущерб сельскому хозяйству Приморья от наводнений составил почти 1,6 млрд рублей

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Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц заявил, что мощные ливни и паводки в августе нанесли сельскому хозяйству российского региона ущерб на сумму около 1,6 млрд рублей.
Ущерб сельскому хозяйству Приморья от наводнений составил почти 1,6 млрд рублей
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«Ущерб сельскому хозяйству от тайфуна составил почти 1,6 млрд рублей. Сегодня документы отправлены в Минсельхоз России, в течение 20—30 дней им предстоит пройти экспертизу», — цитирует министра пресс-служба правительства региона.

Вместе с этим он добавил, что региональные власти призвали ускорить экспертизу, чтобы с утверждённой суммой убытков была возможность обратиться в российское правительство для получения финансовой помощи.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю заявили, что порядка 5648 жилых домов были подтоплены в 106 населённых пунктах Приморского края, где в августе неоднократно прошли мощные ливни и наводнения.

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