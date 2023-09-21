Ущерб сельскому хозяйству Приморья от наводнений составил почти 1,6 млрд рублей
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«Ущерб сельскому хозяйству от тайфуна составил почти 1,6 млрд рублей. Сегодня документы отправлены в Минсельхоз России, в течение 20—30 дней им предстоит пройти экспертизу», — цитирует министра пресс-служба правительства региона.
Вместе с этим он добавил, что региональные власти призвали ускорить экспертизу, чтобы с утверждённой суммой убытков была возможность обратиться в российское правительство для получения финансовой помощи.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю заявили, что порядка 5648 жилых домов были подтоплены в 106 населённых пунктах Приморского края, где в августе неоднократно прошли мощные ливни и наводнения.