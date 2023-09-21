Инфекционист Мескина рекомендовала людям старше 65 лет носить маски
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В беседе с «Вечерней Москвой» инфекционист рекомендовала носить в общественных местах маски тем, для кого даже лёгкие формы болезни опасны.
«Речь идёт о лицах с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и иными серьёзными недугами. Стоит напомнить и о лицах, находящихся в группе риска по возрасту, — 65+», — пояснила Мескина.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса — «пирола».