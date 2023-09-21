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Собянин анонсировал строительство нескольких социальных объектов в Москве

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В ТиНАО Москвы, в поселении Рязановском, построят новую поликлинику, а в Бирюлёве Восточном — школу, детский сад и поликлинику. Новые объекты возведут по столичной программе стимулирования создания мест приложения труда.
Собянин анонсировал строительство нескольких социальных объектов в Москве

«Город предоставляет девелоперам льготы, а они возводят необходимую социальную, промышленную, офисную и другую инфраструктуру», — приводит НТВ слова мэра Москвы Сергея Собянина.

В столице уже согласовали планы реализации ещё десяти проектов по этой программе. Новые объекты появятся в Марушкинском, Сосенском и Рязановском поселениях, в Покровском-Стрешневе, Очаково-Матвеевском, Бирюлёве Восточном, Хорошёво-Мнёвниках и Обручевском районе.

После их реализации в городе появится около 12,3 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице инвесторы реализуют 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

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