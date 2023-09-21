Большая часть россиян покупают товары онлайн

Новое исследование показало, что влияет на выбор россиян, предпочитающих делать покупки в онлайн-магазинах. В частности, их привлекает удобная доставка и выгодные акции.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования сервиса «ВсеИнструменты.ру».

Оно показало, что большая часть респондентов (76%) так или иначе предпочитают покупать онлайн: 32% приобретают то, чего нет в магазинах, 27% — товары, которые не нужно «подержать в руках» перед покупкой, 13% покупают онлайн все товары, а 4% — то, что дешевле, чем в офлайн-магазинах. Покупают вещи в обычных магазинах 24% респондентов.

Среди причин, по которым россияне покупают товары в онлайн-магазинах, самой популярной оказалось наличие удобных способов доставки (41%). При этом 28% рассказали, что только в онлайн-магазинах они находят нужный товар, 25% отметили выгодные акции, 24% — удобные способы оплаты.

Также 13% покупателей отметили экономию времени при онлайн-покупках, ещё 13% — широкий ассортимент и большой выбор, 10% — низкие цены на нужные категории, 7% — наличие товара в необходимом количестве, а 6% — наличие брендов, которых нет в обычных магазинах.

Ранее руководитель категории онлайн-торговли на платформе «Авито» Илья Дудковский рассказал, что в Челябинске данная сфера стала наиболее востребованной во II квартале среди покупателей готового бизнеса.