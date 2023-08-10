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В Челябинске онлайн-торговля вошла в рейтинг инвестиционно привлекательного бизнеса

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Руководитель категории онлайн-торговли на платформе «Авито» Илья Дудковский рассказал, что в Челябинске данная сфера стала наиболее востребованной во II квартале среди покупателей готового бизнеса.
В Челябинске онлайн-торговля вошла в рейтинг инвестиционно привлекательного бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © AmnajKhetsamtip

«Онлайн-торговля вошла в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности бизнеса в Челябинске», — сообщил он в разговоре с URA.RU.

Так, в общей структуре спроса в макрокатегории готового бизнеса и франчайзинга на платформе 27% приходилось на пункты выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов, уточнил Дудковский.

Помимо этого, популярны предприятия общественного питания (доля в 13% от совокупного спроса), интернет-магазины и IT-компании (вместе — 8%).

Все вышеперечисленные позиции занимают 48% в структуре спроса на готовый бизнес, заключил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что столичный инвестпортал посетили более 1,7 млн раз с начала года.

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