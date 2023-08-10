В Челябинске онлайн-торговля вошла в рейтинг инвестиционно привлекательного бизнеса
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«Онлайн-торговля вошла в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности бизнеса в Челябинске», — сообщил он в разговоре с URA.RU.
Так, в общей структуре спроса в макрокатегории готового бизнеса и франчайзинга на платформе 27% приходилось на пункты выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов, уточнил Дудковский.
Помимо этого, популярны предприятия общественного питания (доля в 13% от совокупного спроса), интернет-магазины и IT-компании (вместе — 8%).
Все вышеперечисленные позиции занимают 48% в структуре спроса на готовый бизнес, заключил эксперт.
Ранее НСН сообщала, что столичный инвестпортал посетили более 1,7 млн раз с начала года.