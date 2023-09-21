Узнать больше

Юрист Соловьёв рассказал о льготах для работников оборонных предприятий

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова распространить на граждан, имеющих стаж работы на оборонно-промышленных предприятиях не менее 15 лет, льготы при земельном и имущественном налогообложении.
Юрист Соловьёв рассказал о льготах для работников оборонных предприятий
  • Gettyimages.ru
  • © DoroO

По словам юриста, в настоящее время работники предприятий оборонной промышленности работают в усиленном режиме и получают положенные в таком случае «материальные надбавки: льготный стаж, а также, при наличии определенных условий (опасное или вредное производство), право на досрочный выход на пенсию».

«Кроме того, условием пользования льготой по земельному налогу, является наличие в собственности работника ОПК земельного участка. Что касается имущественного налога, то, согласно конструкциям налоговых норм, льгота предоставляется только по одному объекту недвижимости в зависимости от пожелания собственника», — уточнил Соловьёв.

Он также добавил, что налоговые льготы направлены на поддержку малообеспеченных групп населения, а именно пенсионеров, многодетных семей, ветеранов.

«Общий поход должен быть. Льготы для тех, кто социально уязвим. В ОПК сегодня хорошие зарплаты и льготный период для пенсии», — заключил собеседник RT.

Ранее в ГД призвали ввести налоговые льготы для ряда работников оборонных предприятий.

По мнению депутата Власова, государство уделяет значительное внимание развитию оборонно-промышленного комплекса страны, созданию условий для привлечения в данную отрасль перспективных специалистов и изобретателей, от деятельности которых непосредственно зависит вопрос обеспечения национальной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить