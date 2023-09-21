Юрист Соловьёв рассказал о льготах для работников оборонных предприятий
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По словам юриста, в настоящее время работники предприятий оборонной промышленности работают в усиленном режиме и получают положенные в таком случае «материальные надбавки: льготный стаж, а также, при наличии определенных условий (опасное или вредное производство), право на досрочный выход на пенсию».
«Кроме того, условием пользования льготой по земельному налогу, является наличие в собственности работника ОПК земельного участка. Что касается имущественного налога, то, согласно конструкциям налоговых норм, льгота предоставляется только по одному объекту недвижимости в зависимости от пожелания собственника», — уточнил Соловьёв.
Он также добавил, что налоговые льготы направлены на поддержку малообеспеченных групп населения, а именно пенсионеров, многодетных семей, ветеранов.
«Общий поход должен быть. Льготы для тех, кто социально уязвим. В ОПК сегодня хорошие зарплаты и льготный период для пенсии», — заключил собеседник RT.
Ранее в ГД призвали ввести налоговые льготы для ряда работников оборонных предприятий.
По мнению депутата Власова, государство уделяет значительное внимание развитию оборонно-промышленного комплекса страны, созданию условий для привлечения в данную отрасль перспективных специалистов и изобретателей, от деятельности которых непосредственно зависит вопрос обеспечения национальной безопасности.