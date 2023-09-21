Россияне назвали размер ежегодных трат на одежду и обувь

Новое исследование, проведённое в России, показало, что мужчины воспринимают покупку одежды как базовую необходимость и готовы тратить на это до 30 тыс. рублей в год, тогда как для женщин это возможность поднять настроение, поэтому они готовы платить за одежду и обувь 100—200 тыс. рублей ежегодно.

К такому выводу пришли эксперты Lamoda, которые провели исследование совместно с аналитическим агентством A2:Research, пишет газета «Известия».

Согласно полученным данным, треть россиян (31%) обновляют гардероб раз в сезон, ещё 21% делают это каждый месяц.

Так, 18% женщин готовы потратить до 100 тыс. рублей в год на обновление гардероба, ещё 8% — до 200 тыс. рублей. Мужчины тратят на новые вещи до 30 тыс. рублей (21%).

При этом в сентябре этого года специалисты Lamoda отметили увеличение трат россиян на одежду на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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