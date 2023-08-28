Специалист Богданова рассказала о модных тенденциях предстоящего осеннего сезона

Эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова рассказала о модных тенденциях предстоящего осеннего сезона.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» стилист заявила, что предстоящей осенью будут актуальны винный, песочный, синий и зелёный цвета.

Богданова посоветовала мужчинам выбирать пальто тёмных или песочных оттенков, а также кепи.

По словам эксперта, также стоит выбирать приталенное пальто, можно с силуэтом «песочные часы».

Богданова добавила, что в предстоящем осеннем сезоне будет актуальным платье-свитер. Также эксперт посоветовала сочетать такой элемент одежды с высокими сапогами и поясом.

По словам стилиста, модными также будут сапоги до колена и ботфорты, которые можно сочетать с юбками, платьями-рубашками, платьями-шортами и платьями-свитерами.

Джинсы стоит выбирать свободного покроя, их можно носить с ремнём, а также лёгким свитером или блузкой.

Ранее стилист Варвара Ферштут рассказала о модных трендах на предстоящий осенний сезон. По её словам, модным в предстоящем осеннем сезоне станет серый цвет.