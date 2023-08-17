Стилист Ферштут заявила, что осенью кожаный тренч войдёт в моду

Стилист Варвара Ферштут рассказала о модных трендах на предстоящий осенний сезон.

В беседе с RuNews24 стилист рассказала, что модным в предстоящем осеннем сезоне станет серый цвет.

«Самая модная фактура — это деним (джинса). Не простой, а сложный. Потёртый, порезанный, состаренный, петчворк-деним, мягкий тотал-деним», — добавила Ферштут.

По её словам, несмотря на то что осенью будет прослеживаться тенденция на приталенный силуэт, оверсайз также будет популярен. Кроме того, стоит обратить внимание на асимметричный вырез плечевого изделия, топа, рубашки, пиджака.

Ферштут также добавила, что вещью сезона станет кожаный тренч длины макси и оверсайз, в основном чёрного цвета.

Ранее стилист и дизайнер Владислав Лисовец рассказал о модных трендах предстоящей осени. По его словам, в следующем сезоне в моду войдут пальто с широкими плечами из экокожи.