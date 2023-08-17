Узнать больше

Стилист Ферштут заявила, что осенью кожаный тренч войдёт в моду

Короткая ссылка
Стилист Варвара Ферштут рассказала о модных трендах на предстоящий осенний сезон.
Стилист Ферштут заявила, что осенью кожаный тренч войдёт в моду
  • Gettyimages.ru

В беседе с RuNews24 стилист рассказала, что модным в предстоящем осеннем сезоне станет серый цвет.

«Самая модная фактура — это деним (джинса). Не простой, а сложный. Потёртый, порезанный, состаренный, петчворк-деним, мягкий тотал-деним», — добавила Ферштут.

По её словам, несмотря на то что осенью будет прослеживаться тенденция на приталенный силуэт, оверсайз также будет популярен. Кроме того, стоит обратить внимание на асимметричный вырез плечевого изделия, топа, рубашки, пиджака.

Ферштут также добавила, что вещью сезона станет кожаный тренч длины макси и оверсайз, в основном чёрного цвета.

Ранее стилист и дизайнер Владислав Лисовец рассказал о модных трендах предстоящей осени. По его словам, в следующем сезоне в моду войдут пальто с широкими плечами из экокожи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить