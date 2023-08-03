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Стилист Лисовец: осенью войдут в моду пальто с широкими плечами из экокожи

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Стилист и дизайнер Владислав Лисовец рассказал о модных трендах предстоящей осени.
Стилист Лисовец: осенью войдут в моду пальто с широкими плечами из экокожи
  • Gettyimages.ru

В будущем сезоне стоит обратить внимание на приталенные пальто с широкими плечами из экокожи, кожаные куртки, а также принтованные модели — в клетку и полоску, поделился эксперт в интервью «Газете.Ru».

Лисовец посоветовал выбирать вещи, подчёркивающие индивидуальность.

«Хотите быть супермодной — берите что-то кожаное, элегантной — прямое пальто шоколадного, тёмно-синего или тёмно-зелёного цвета, экстравагантной — совсем коротенькую модель с большими плечами и клетчатым принтом», — резюмировал стилист.

Ранее директор по продукту ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина рассказала, какие украшения популярны этим летом.

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