Стилист Лисовец: осенью войдут в моду пальто с широкими плечами из экокожи

Стилист и дизайнер Владислав Лисовец рассказал о модных трендах предстоящей осени.

В будущем сезоне стоит обратить внимание на приталенные пальто с широкими плечами из экокожи, кожаные куртки, а также принтованные модели — в клетку и полоску, поделился эксперт в интервью «Газете.Ru».

Лисовец посоветовал выбирать вещи, подчёркивающие индивидуальность.

«Хотите быть супермодной — берите что-то кожаное, элегантной — прямое пальто шоколадного, тёмно-синего или тёмно-зелёного цвета, экстравагантной — совсем коротенькую модель с большими плечами и клетчатым принтом», — резюмировал стилист.

Ранее директор по продукту ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина рассказала, какие украшения популярны этим летом.