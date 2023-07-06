Специалист Ракутина: геометрия и минимализм в украшениях популярны этим летом

Директор по продукту ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина рассказала, какие украшения популярны этим летом.

Модными в летнем сезоне считаются украшения в тематике геометрии и минимализма, а также бриллианты в огранке «багет», рассказала Ракутина в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, по её словам, в этом сезоне популярны изделия в виде птиц, бабочек и цветов, а также многослойные украшения: серьги-хаггисы, пусеты, каффы.

«Крупные украшения, длинные серьги с цепочками, вариации серёжек-конго, разные по форме и фактуре, но обязательно крупные по размеру — изделия для летнего гардероба каждой модницы», — добавила Ракутина.

Ранее стилисты в беседе с сайтом kp.ru рассказали о модных трендах этого лета.