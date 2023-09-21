«Ростех» передал МО России первую партию модернизированных «Мста-С»

Российские войска получили на вооружение первую партию новых улучшенных гаубиц «Мста-С», заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Сообщается, что модернизированная гаубица способна работать в режиме «огневой налёт», а также имеет уникальные тактико-технические параметры, например мобильность, высокую скорострельность, а также возможность ведения огня разными типами снарядов.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года «Ростех» поставил Минобороны России первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С»», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу ознакомился с ракетами, системами противовоздушной обороны и беспилотниками иранского производства на выставке в Иране.