В Москве вручили молодёжную премию имени Дарьи Дугиной

В Москве наградили лауреатов премии «Русский фронтир» имени Дарьи Дугиной — журналистки, погибшей в результате теракта украинских спецслужб год назад.

Всего на конкурсный отбор поступило 100 работ от 89 номинантов из 27 регионов России, в том числе ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также из Белоруссии, Латвии, и Казахстана.

Короткая, но яркая и насыщенная жизнь Дугиной является примером для молодого поколения, считает руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

«Прекрасно и очень правильно, что память о Дарье нашла отражение в такой замечательной премии», — сказал он.

Отец Дарьи, философ Александр Дугин, также присутствовал на церемонии. Он отметил, что его дочь любят в России очень многие.

Как сообщает Общественная палата России, церемония началась с награждения несовершеннолетних участников, это пять музыкантов из рок-группы «Э.Т.А.И.М.» и ещё пять молодых музыкантов, поэтов, прозаиков от 10 до 13 лет из Волгограда, Казани, Москвы, Новороссийска.

Также были вручены награды в номинациях «Молодые учёные в сфере гуманитарных наук», «Молодые писатели», «Молодые поэты», «Молодые общественные деятели», «Молодые художники», «Молодые священники Русской православной церкви», «Молодые кинематографисты», «Молодые журналисты», «Молодые педагоги», «Блогеры».

Ранее в Париже прошла акция в память о российской журналистке Дарье Дугиной.

Девушка погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье, её автомобиль был взорван, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция».