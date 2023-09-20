В Калининградской области перезахоронили останки 147 советских воинов
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Останки были найдены в ходе поисковых работ на территории округа, где шли ожесточённые бои на завершающем этапе Великой Отечественной войны.
Церемонию перезахоронения посетили ветераны, представители органов власти, военнослужащие, поисковики, местные жители.
Братская могила в посёлке Переславское появилась в 1945 году. На мемориале захоронены более 6 тыс. воинов.
Ранее сообщалось, что в посёлке Русское Зеленоградского муниципального округа Калининградской области прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших в Великую Отечественную войну.