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В Калининградской области перезахоронили останки погибших в Великую Отечественную войну

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В посёлке Русское Зеленоградского муниципального округа Калининградской области прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших в Великую Отечественную войну.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Поисковики региональной общественной организации «Совесть» в 2022 году нашли останки 47 бойцов. Они погибли в 1945 году в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.

Имена пяти человек установлены. Останки двух воинов перенесены из первичного захоронения.

Также стало известно, что в Советском поселении Выборгского района захоронили останки 28 бойцов Красной армии, передаёт «Выборг ТВ». Их нашли поисковики во время «Вахты памяти» в 2023 году.

В ходе церемонии был проведён воинский салют и минута молчания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перезахоронили останки 95 погибших в Великую Отечественную войну.

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