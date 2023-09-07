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В Подмосковье перезахоронили останки 95 погибших в Великую Отечественную войну

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С начала 2023 года подмосковные поисковики нашли и перезахоронили останки 95 погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Подмосковье перезахоронили останки 95 погибших в Великую Отечественную войну
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  • © AnnMaySnz

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линару Самединову.

«Сейчас в регионе работает 112 отрядов, это порядка трёх тысяч поисковиков. В 2023 году они провели порядка 300 экспедиций», — отметила Самединова.

Ранее сообщалось, что в Тверской области захоронили останки 170 погибших в годы Великой Отечественной войны.

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