В Подмосковье перезахоронили останки 95 погибших в Великую Отечественную войну

С начала 2023 года подмосковные поисковики нашли и перезахоронили останки 95 погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линару Самединову.

«Сейчас в регионе работает 112 отрядов, это порядка трёх тысяч поисковиков. В 2023 году они провели порядка 300 экспедиций», — отметила Самединова.

Ранее сообщалось, что в Тверской области захоронили останки 170 погибших в годы Великой Отечественной войны.