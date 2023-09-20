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Специалист Рясков посоветовал продумать варианты инвестирования для получения пассивного дохода на пенсии

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Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков заявил, что для получения пассивного дохода на пенсии необходимо заранее продумать варианты инвестирования.
Специалист Рясков посоветовал продумать варианты инвестирования для получения пассивного дохода на пенсии
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«Если горизонт вашего инвестирования достаточно большой (15—20 лет), то можно приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы, например, акции и облигации компаний — лидеров рынка в различных отраслях, входящих в индекс Мосбиржи», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, важно помнить о диверсификации портфеля. Как считает эксперт, соотношение акций и облигаций может составлять 90 к 10.

«Далее последовательно уменьшается доля высокодоходных активов и увеличивается — консервативных. После истечения половины срока инвестирования стоит увеличить долю облигаций и надёжных дивидендных акций и сократить долю активов с высоким риском», — посоветовал Рясков.

Как считает эксперт, за пару лет до окончания срока инвестирования можно зафиксировать полученный результат и защитить его от обесценивания.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования. В частности, эксперт рекомендовал не вкладывать последние сбережения.

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