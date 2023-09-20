Специалист Рясков посоветовал продумать варианты инвестирования для получения пассивного дохода на пенсии
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«Если горизонт вашего инвестирования достаточно большой (15—20 лет), то можно приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы, например, акции и облигации компаний — лидеров рынка в различных отраслях, входящих в индекс Мосбиржи», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, важно помнить о диверсификации портфеля. Как считает эксперт, соотношение акций и облигаций может составлять 90 к 10.
«Далее последовательно уменьшается доля высокодоходных активов и увеличивается — консервативных. После истечения половины срока инвестирования стоит увеличить долю облигаций и надёжных дивидендных акций и сократить долю активов с высоким риском», — посоветовал Рясков.
Как считает эксперт, за пару лет до окончания срока инвестирования можно зафиксировать полученный результат и защитить его от обесценивания.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования. В частности, эксперт рекомендовал не вкладывать последние сбережения.