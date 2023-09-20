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Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что посещал в ЦКБ дядю

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения якобы о проблемах со здоровьем, он посещал в Центральной клинической больнице в Москве своего дядю Магомеда Кадырова.
Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что посещал в ЦКБ дядю
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова», — написал он в Telegram.

Кадыров заявил, что дядя идёт на поправку.

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — прокомментировал он слухи о своём здоровье.

Ранее Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.

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