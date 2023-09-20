Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что посещал в ЦКБ дядю
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова», — написал он в Telegram.
Кадыров заявил, что дядя идёт на поправку.
«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — прокомментировал он слухи о своём здоровье.
Ранее Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.