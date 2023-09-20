За лето 2023 года в Подмосковье самозанятыми стали 44 тысячи человек
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В Московской области продолжает активно расти число самозанятых — сегодня в регионе уже 586 тыс. предпринимателей работают в этом статусе», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.
По её словам, с начала года статус самозанятых получили 105 тыс. человек.
Ранее исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице количество самозанятых превысило 1,4 млн по состоянию на 1 августа 2023 года.