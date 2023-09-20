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За лето 2023 года в Подмосковье самозанятыми стали 44 тысячи человек

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За лето 2023 года в Московской области самозанятыми оформились 44 тыс. человек.
За лето 2023 года в Подмосковье самозанятыми стали 44 тысячи человек
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Московской области продолжает активно расти число самозанятых — сегодня в регионе уже 586 тыс. предпринимателей работают в этом статусе», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По её словам, с начала года статус самозанятых получили 105 тыс. человек.

Ранее исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице количество самозанятых превысило 1,4 млн по состоянию на 1 августа 2023 года.

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