В Москве число самозанятых превысило 1,4 млн человек
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
«Каждый пятый российский самозанятый зарегистрирован в Москве. Суммарный доход с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, превысил 781 млрд рублей», — отметил Ефимов.
По его словам, самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и строительство.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.