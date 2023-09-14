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В Москве число самозанятых превысило 1,4 млн человек

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице количество самозанятых превысило 1,4 млн по состоянию на 1 августа 2023 года.
В Москве число самозанятых превысило 1,4 млн человек
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Каждый пятый российский самозанятый зарегистрирован в Москве. Суммарный доход с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, превысил 781 млрд рублей», — отметил Ефимов.

По его словам, самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и строительство.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.

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