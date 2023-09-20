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Число рейсов прогулочных теплоходов в Москве составило 30 тысяч за лето

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За лето 2023 года количество рейсов прогулочных теплоходов в Москве составило 30 тыс.
Число рейсов прогулочных теплоходов в Москве составило 30 тысяч за лето
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

«За лето прогулочные теплоходы подошли к причалам 96 тыс. раз. Это на 5% больше, чем годом ранее», — рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Количество кораблей увеличилось на 15%.

Кроме того, в приложение «Московский транспорт» добавили расписание и функцию отслеживания геолокации судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за лето 2023 года столичные речные вокзалы посетили 1,3 млн человек, при этом 1,2 млн из них — Северный речной вокзал.

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