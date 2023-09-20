Узнать больше

В лагерях Ставропольского края отдохнули более 300 тысяч детей

Короткая ссылка
В загородных, пришкольных и санаторно-курортных лагерях Ставропольского края отдохнули более 300 тыс. детей за лето.
В лагерях Ставропольского края отдохнули более 300 тысяч детей
  • Gettyimages.ru
  • © Imgorthand

Как сообщает ИА «Победа26», итоги кампании подвели на заседании регионального кабмина.

По данным краевого Минобразования, в регионе работали 646 организаций отдыха детей, в том числе 20 загородных лагерей.

«Всеми же формами организованного отдыха и занятости было охвачено более 300 тыс. детей школьного возраста, что составляет около 95% от общего количества школьников», — сказала и. о. министра образования Ставрополья Мария Смагина.

На оздоровительную кампанию было выделено свыше 585 млн рублей из средств регионального бюджета, бюджета муниципальных образований и частных лиц.

Ранее сообщалось, что участниками летней оздоровительной кампании в Тульской области стали 72 тыс. детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить