В лагерях Ставропольского края отдохнули более 300 тысяч детей

В загородных, пришкольных и санаторно-курортных лагерях Ставропольского края отдохнули более 300 тыс. детей за лето.

Как сообщает ИА «Победа26», итоги кампании подвели на заседании регионального кабмина.

По данным краевого Минобразования, в регионе работали 646 организаций отдыха детей, в том числе 20 загородных лагерей.

«Всеми же формами организованного отдыха и занятости было охвачено более 300 тыс. детей школьного возраста, что составляет около 95% от общего количества школьников», — сказала и. о. министра образования Ставрополья Мария Смагина.

На оздоровительную кампанию было выделено свыше 585 млн рублей из средств регионального бюджета, бюджета муниципальных образований и частных лиц.

Ранее сообщалось, что участниками летней оздоровительной кампании в Тульской области стали 72 тыс. детей.