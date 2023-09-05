В летней оздоровительной кампании в Тульской области приняли участие 72 тысячи детей

Участниками летней оздоровительной кампании в Тульской области стали 72 тыс. детей.

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает Тульская служба новостей.

В июне — августе проведено свыше 22 тыс. мероприятий. Организовано 23 профильные смены в детских лагерях.

Также было предусмотрено пять смен для детей-инвалидов по типу «Мать и дитя».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что более 260 тыс. детей из Подмосковья отдохнули летом в оздоровительных лагерях.