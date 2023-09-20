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Путин заявил о ничтожности попыток вычеркнуть русскую культуру

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Попытки вычеркнуть русскую культуру из мирового наследия ничтожны на фоне величия искусства России, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил о ничтожности попыток вычеркнуть русскую культуру
  • РИА Новости

По его словам, российское искусство столкнулось с агрессивной дискриминацией.

Он отметил, что предпринимались попытки отменить культуру и историю России.

Российский лидер добавил, что вставшие на этот путь в первую очередь обкрадывают себя.

«Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — приводит РИА Новости слова Путина на заседании попечительского совета Мариинского театра.

В июне специальный представитель президента Российской Федерации по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что давление на русский язык и русскую культуру бесперспективно.

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